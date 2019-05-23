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14:46 23 Mayıs 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak, 30 milyar liralık 'İVME' paketini açıkladı: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'İvme Finansman Paketi' kapsamında 3 kamu bankasının aracılığıyla, hammadde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını duyurdu. Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini belirten Albayrak, "İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İvme Finansman Paketi'nin tanıtımı toplantısında konuştu.

    Berat Albayrak
    © AA / Emin Mengüarslan
    Albayrak: Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız
    Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak" dedi.

    Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini söyleyen Albayrak, "Bu istikamette devam edersek 2019 yılı inşallah tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak" diye konuştu.

    Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

    • İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.
    • İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.
    • ​2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39.9 seviyelerine yükselmiştir.
    • Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız.

    '150 MİLYON TL'YE KADAR YATIRIM KREDİSİ SAĞLANACAK'

    • Berat Albayrak
      © AA /
      Albayrak: Enflasyondaki gelişmeler hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor
      Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek.
    • Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.
    • Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak.

    'HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TÜRKİYE CARİ FAZLA VERECEK'

    • dolar
      © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
      Cari denge, martta 589 milyon dolar açık verdi
      Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla verecek. 2018 mayıs ayı itibariyle 58 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşan cari açık sonrasında haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

    • Yılın ikinci yarısından itibaren dengelenmesi daha da net göreceğiz. Alınacak tedbirlerle bütçeyi daha rahat yöneteceğiz. 
    • Türk Lirası'na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak. Büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız.

    ''KRİZ ÇIKSA' DİYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

    • Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Haymana
      © AA / Volkan Furuncu
      Erdoğan: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim
      Bugün 100 yıl önceki inanç ve istikametle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışanlara büyük bir dirençle karşılık vereceğiz. 'Kriz çıksa' diyenleri üzmeye devam edeceğiz.

    • Gerek finansman, gerek cari açık, gerek istihdam ve yatırımda dengelenme süreci tüm saldırılara rağmen yayına oturuyor. İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak. Teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak.

    • Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak olan yolculuğumuzda geriye dönmemiz mümkün değildir.

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    Etiketler:
    Türk Lirası, Ekonomik kriz, Türkiye, Kredi, Finansman, İşsizlik, Cari açık, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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