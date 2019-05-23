Albayrak, 30 milyar liralık 'İVME' paketini açıkladı: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'İvme Finansman Paketi' kapsamında 3 kamu bankasının aracılığıyla, hammadde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını duyurdu. Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini belirten Albayrak, "İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İvme Finansman Paketi'nin tanıtımı toplantısında konuştu.

© AA / Emin Mengüarslan Albayrak: Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız

Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak" dedi.

Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini söyleyen Albayrak, "Bu istikamette devam edersek 2019 yılı inşallah tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz bir yıl olacak" diye konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

​2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39.9 seviyelerine yükselmiştir.

Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız.

'150 MİLYON TL'YE KADAR YATIRIM KREDİSİ SAĞLANACAK'

© AA / Albayrak: Enflasyondaki gelişmeler hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor

Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak.

'HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TÜRKİYE CARİ FAZLA VERECEK'

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Cari denge, martta 589 milyon dolar açık verdi

Yılın ikinci yarısından itibaren dengelenmesi daha da net göreceğiz. Alınacak tedbirlerle bütçeyi daha rahat yöneteceğiz.

Türk Lirası'na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak. Büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız.

''KRİZ ÇIKSA' DİYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ'