Erdoğan: Binlerce işçi çalıştıran fabrikatörlere '50 kişi daha al' dediğimizde rahatsız olanlar var

İstihdamın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerine 'gel bakalım sen devasa bir fabrikatörsün, yanına 50 kişi daha al' dediğimizde rahatsız olanlar var" diye konuştu. Erdoğan "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir" dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zenginliğin önemli olduğunu ancak devletlerin ve işletmelerin zenginliğinin topluma yansıması gerektiğini söyledi.

© AA / Murat Kula Erdoğan'dan TÜSİAD'a: İçeriden vuranlara bunun hesabını sormasını bilirim

"Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum" diyen Erdoğan, "Masanın neresinde olursam olayım adaleti, vicdanı, hakkı, hakkaniyeti gözetmeden başarılı olunamayacağını gördüm. Buna ekonomi literatüründe sürdürülebilirlik denir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Her kim şu veya bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ZENGİNLİK ÖNEMLİDİR AMA TÜM İNSANLARA YANSIYORSA DEĞERLİDİR'

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Her işyeri artı 2 kişi istihdam ederse halkımın işverenlere sevgisi artacak

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin, 10 bin çalıştırmak nedir? Onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var. İşveren olmazsa iş olmaz, iş olmazsa çalışan olmaz. Zenginlik önemlidir ama tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.

'PARANIN ÇOKLUĞU BAŞKA AZLIĞI BAŞKA MESELE, ASIL MESELE HELALİNDEN KAZANMAK'