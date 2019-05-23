Döviz mevduat hesapları 182 milyar doları aşarak rekor kırdı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumların döviz mevduat hesapları ve değerli metallere yatırdıkları paralar geçen hafta rekor kırarak 182.26 milyar dolara yükseldi.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 17 Mayıs ile biten haftada 1.04 milyar dolar artışla 182.26 milyar dolara yükselerek, tarihi rekor seviyeye geldi.

TCMB verilerine göre, 17 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 808 milyon dolar artışla 110.45 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken; kurumların ise 227.3 milyon dolar artışla 71.81 milyar dolara yükseldi.

Reuters'ın haberine göre yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

Yerel seçimlerin ardından ise bireyler döviz birikimlerini bir miktar azaltsa da DTH'lar son üç haftada tekrar artışa geçti.