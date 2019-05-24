Dünya Bankası: Ukrayna GSYİH bakımından bölgenin en yoksul ülkelerinden

Dünya Bankası Ukrayna’nın, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bakımından bölgenin en yoksul ülkelerinden biri olduğunu ve Moldova, Ermenistan ve Gürcistan’la aynı seviyede olduğunu açıkladı.

Dünya Bankası’nın yayınladığı rapora göre, Ukrayna’da yoksulluğu azaltmak ve komşu Avrupa ülkelerinin gelir düzeyine yakınlaşmaya yönelik ekonomik gelişim hızı çok düşük düzeyde.

© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ IMF: Ukrayna Ekonomi Bakanı'nın istifası kaygı verici

Ülkedeki yoksulluk seviyesi hâlâ kriz öncesi dönemden daha yüksek. Kişi başına düşen alım gücü paritesi bakımından GSYİH de 1990 yılında benzer düzeyde gelir seviyesi bulunmasına rağmen Polonya’nınkinden yaklaşık üç kat daha düşük.

Mevcut tempoda günümüz Polonya’sındaki gelir düzeyine ulaşılacak şekilde ekonomik gelişme görülmesi için Ukrayna’nın 50 yıldan fazla bir süreye ihtiyacı var.

Ukrayna vatandaşlarının gelişmiş ekonomilerle arasındaki gelir düzeyi açığını kapatmak için Kiev’in yoğun çalışmalar yapması gerekiyor.

Dünya Bankası daha önce Ukrayna’daki 2019 GSYİH artışı ile ilgili yüzde 2.7 tahmininde bulunmuştu.

Bankanın Belarus, Moldova ve Ukrayna’dan sorumlu Müdürü Satu Kahkonen, ekonomik gelişme için Kiev’in tarım arazilerini satmaya yönelik moratoryumu iptal etmesi, Naftogaz ve gaz sektörünü ayrıştırma adımlarına devam etmesi, yolsuzlukla mücadeleye yönelik tedbirler alması ve yargıya yönelik reformları hızlandırması gerektiğini belirtmişti.