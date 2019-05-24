Dünya Bankası: Ukrayna GSYİH bakımından bölgenin en yoksul ülkelerinden

Dünya Bankası’nın yayınladığı rapora göre, Ukrayna’da yoksulluğu azaltmak ve komşu Avrupa ülkelerinin gelir düzeyine yakınlaşmaya yönelik ekonomik gelişim hızı çok düşük düzeyde.
Mevcut tempoda günümüz Polonya’sındaki gelir düzeyine ulaşılacak şekilde ekonomik gelişme görülmesi için Ukrayna’nın 50 yıldan fazla bir süreye ihtiyacı var.
Ukrayna vatandaşlarının gelişmiş ekonomilerle arasındaki gelir düzeyi açığını kapatmak için Kiev’in yoğun çalışmalar yapması gerekiyor.
Dünya Bankası daha önce Ukrayna’daki 2019 GSYİH artışı ile ilgili yüzde 2.7 tahmininde bulunmuştu.
Bankanın Belarus, Moldova ve Ukrayna’dan sorumlu Müdürü Satu Kahkonen, ekonomik gelişme için Kiev’in tarım arazilerini satmaya yönelik moratoryumu iptal etmesi, Naftogaz ve gaz sektörünü ayrıştırma adımlarına devam etmesi, yolsuzlukla mücadeleye yönelik tedbirler alması ve yargıya yönelik reformları hızlandırması gerektiğini belirtmişti.
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