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16:19 24 Mayıs 2019
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    TCDD

    Edirne'de Bulgar, sağlıkta Tatar turist umudu

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Bulgar Demiryolları ve TCDD iş birliğiyle 1 Haziran'da başlayacak Filibe ile Edirne arasındaki tren seferlerinin ekonomiye katkı sağlaması beklenirken, sağlık turizmi kapsamında da Türkiye'deki termal merkezler ve hastanelere 100 bin Tatar turistin gelmesi hedefleniyor.

    Bulgaristan Demiryolları ve TCDD iş birliğiyle 1 Haziran'da başlayacak Filibe ile Edirne arasındaki tren seferlerinin ekonomiye katkı sağlayacağı bildirildi.

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    İHA/Ahmet Akbuğa
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    TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım, Edirne'nin sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun şekilde ziyaretçi aldığını söyledi.

    Bulgaristan'dan Edirne'ye demir yoluyla da ulaşımın sağlanması için Bulgaristan Demiryolları’nın sefer talebinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bulgar Demiryolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın birlikte yaptığı çalışmalar neticeye ulaştı. 1 Haziran'dan itibaren Filibe ile Edirne arasında tren seferleri düzenlenecek" dedi.

    ‘TRENİMİZ SADECE CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞACAK’

    Filibe ile Edirne arasında 180 kişilik bir trenin sefer yapacağını anlatan Hakan Yıldırım, "Bu kapsamda planlamalar bitirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sadece hafta sonu Filibe ve Edirne arasına sefer yapılacak. Sabah 08.40'ta Filibe'den hareket edecek tren Edirne'ye gelecek. Edirne'den de saat 17.00'de hareket edecek tren Filibe'ye dönecek. Trenimiz sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak" diye konuştu.

    ‘ÜCRET HENÜZ BELLİ DEĞİL’

    Gazprom
    © AFP 2019 / ERIC PIERMONT
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    Tren seferinin ekonomiye katkısı olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

    "Bulgarların Edirne'ye olan ilgisini, alışveriş merkezlerinde yaptıkları alışverişi, Edirne'yi beğenilerini görüyoruz. Bu trenin rağbet göreceğine inanıyoruz. Bulgarların seyahatlerinin kolaylaştırılması Edirne'nin ekonomisine katkıda bulunacak. Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Edirne'deki ekonomiyi canlandırmak, ziyaretçi sayısının artırmak ve tanıtım yapmaktır.

    Filibe-Edirne trenimizin başarılı olacağını ve ilgi göreceğini düşünüyoruz. Fiyatlarla ilgili Bulgaristan Demiryolları ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren ücretler de belli olacak. Otobüs fiyatlarından daha düşük fiyatlara yolcuların seyahat edebileceğini garanti edebiliriz."

    SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF TATAR VATANDAŞLARI

    Termal otel
    © AA /
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    Öte yandan, Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Tataristan'da ‘Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı’ yaptıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz faaliyetlerle 2020'nin ilk 2 çeyreğinde, Türkiye'deki termal merkezler ve hastanelere 100 bin Tatar turistin gelmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    Yılık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık ve termal turizmdeki imkanlarını tüm dünyada bilinir kılmak istediklerini, bu kapsamda Tataristan'ın başkenti Kazan'da "Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Yavuz Yılık, Tataristan'daki acente, tur operatörü, sağlık turizmi profesyonelleri, sağlık çalışanları ve yerel dernek temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli, termal zenginlikleri, termal tesisleri ve sağlık kuruluşlarının sunduğu olanakların anlatıldığını ifade etti.

    Organizasyonun Türk turizmciler ile Kazanlı turizmcilerin iş birliği yapmalarına da olanak sağladığını belirten Yılık, şunları kaydetti:

    "Toplantı çok başarılı geçti. Sağlık turizm acentelerine destek olarak ve Türkiye'deki bakanlıkların temsilcileriyle acentelerin koordinasyonunu sağlayarak satışları artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Tataristan'daki sağlık kuruluşlarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetlerle 2020'nin ilk 2 çeyreğinde, Türkiye'deki termal merkezler ve hastanelere 100 bin Tatar turistin gelmesini bekliyoruz."

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    Etiketler:
    Tataristan, Türkiye Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtım Toplantısı, Yavuz Yılık, Termal Sağlık ve Turizm Derneği'nden (TESTUD), Türkiye, Hakan Yıldırım, Tatarlar, sefer, Edirne, Filibe, TCDD, demiryolları, Bulgaristan
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