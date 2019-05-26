TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

© AA / Salih Baran Kapıkule'de 24 kilometrelik TIR kuyruğu 5

Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük kapılarında TIR kuyruklarının azaltılmasını sağlayacak yeni sistemin devreye gireceğini duyurdu.

Pekcan, "'Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek" diye konuştu.

"Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek" diyen Pekcan, "Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek" ifadesini kullandı.