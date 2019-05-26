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15:49 26 Mayıs 2019
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    Varank: Yerli otomobil elektrikli olacak

    © İHA / HÜLYA KEKLİK
    Ekonomi
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde tamamen elektrikli ve rakipleriyle yarışacak bir proje ortaya konulacağını belirtti. Varank, Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki 5 sektörde Türkiye'nin verdiği cari açığın 40 milyar dolar civarı olduğunu söyledi.

    Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Varank, iftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, yerli otomobilde gelinen sürece ilişkin bilgi verdi.

    CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Varank, bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmediklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni bir teknoloji projesi olarak, otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz" dedi.

    Yerli otomobilde tamamen elektrikli ve rakipleriyle yarışacak bir proje ortaya konulacağını aktaran Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibinin özverili bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

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    Varank, projeye yönelik çalışmaların planlanan süre içerisinde ilerlediğini belirterek, "2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız" diye konuştu.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Proje ekibinin bir marka ortaya çıkarmak için çalıştığını vurgulayan Varank, ekibin bu çerçevede 15 yıllık bir plan ortaya koyduğunu, bu süreçte 5 model ve 3 facelift yapılmasının planlandığını anlattı.

    Varank, projenin Ar-Ge merkezini yakın zamanda ilan edebileceklerini belirterek, fabrikanın yerine ilişkin görüşmelerin de yapıldığını ifade etti.

    Yerli otomobilde, tüm modelleriyle küresel pazarlarda rekabet edecek bir fiyat yakalanmak istendiğini aktaran Varank, otomobilin menziline ilişkin ise "500 kilometreyi yakalayacak bir araç üzerinde çalışıyorlar" dedi. Varank, otomobilin prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başlandığının bilgisini verdi.

    '5 SEKTÖRÜN CARİ AÇIĞI 40 MİLYOR DOLAR CİVARI'

    İhracat-İthalat
    © AFP 2019 / NELSON ALMEIDA
    4 bakanlık tarafından Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu
    Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki 5 sektörde Türkiye'nin verdiği cari açığın 40 milyar dolar civarı olduğuna dikkati çeken Varank, bu rakamın tamamını karşılamayı istediklerini ancak bunun uzun soluklu bir maraton olduğunu ifade etti.

    Varank, ham madde anlamında cari açık verilen büyük sektörler olduğuna işaret ederek, "Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, büyük projelerimiz var. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak bir proje. Bu projede son aşamaya geldik" diye konuştu.

    Bakanlık bünyesinde program yöneticisi bir ekip bulunacağını belirten Varank, bu ekibe KOSGEB ve TÜBİTAK gibi bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının da dahil olacağının bilgisini verdi. Varank, Ticaret Bakanlığı ile de görüştüklerini aktararak, ürünlerin ticarileşmesiyle ilgili bu bakanlığın desteklerini de programa dahil edebileceklerini, böylece uçtan uca bir sistem tasarlamış olacaklarını dile getirdi.

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    Etiketler:
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektrikli otomobil, Cari açık, Mustafa Varank, Yerli otomobil
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