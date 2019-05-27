500 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumları sona eren 500 adet maden sahasını, ihale yoluyla aramalara açacak.
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; ilgili sahalar, bugün itibarıyla en az 15 gün süreyle https://www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek.
Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak.
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