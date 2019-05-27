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11:28 27 Mayıs 2019
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    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kur ayarı

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas oluşturacak. Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi.

    Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. İşletme, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan şok artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu.

    Osmangazi Köprüsü
    © AA /
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    Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulundu. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını gündeme getirdi.

    YENİ MODEL

    Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, bu konuda bir çalışma yaptı. Çalışma, kısa süre önce sonuçlandırıldı. Yetkili makamların da onayı ve imzasıyla yeni hesaplama yöntemi uygulamaya girdi.

    Yeni model ne öngörüyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce eski ödeme yöntemi hakkında kısa bilgi verilim. 

    Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Bu projelerde geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılış
    © AA / Hakan Göktepe
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    Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Örneğin, 2018 yılı için garanti ödemeleri 2019 yılının nisan ayında yapıldı. Ödemede, 2 Ocak 2018 dolar kuru esas alındı. Devlet, öngörülen sayıda araç söz konusu projeleri kullanmadığı için ilgili işletmelere toplam 3 milyar 650 milyon TL ödedi.

    YENİ SİSTEM

    Şimdi yeni ödeme sistemine bir bakalım. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas oluşturacak.

    Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi. Buna göre 1 Ocak-31 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.

    Diğer projelerde durum ne? Diğer projelerde henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak, bu adımın 'emsal' oluşturması ve diğer projelerde de benzer bir uygulamaya geçilmesinin olası olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    İstanbul, TL, Dolar, Kur, Garanti, Otoyol, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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