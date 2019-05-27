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13:03 27 Mayıs 2019
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    Tavuk fiyatı son üç ayda yüzde 50 arttı

    © İHA /
    Ekonomi
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    Tavuk kanat fiyatının 20 liraya kadar yükseldiği görülürken, artışın sebebi olarak dış ülkelere yapılan ihracat gösterildi.

    Daha önce de yapılan zamlarla hem vatandaşı hem de esnafı isyan ettiren tavuk fiyatları, et fiyatı ile yarışıyor.

    YÜZDE 50 ARTTI

    Tavuklara Mozart dinleterek yumurta verimini artırdı
    © DHA /
    Tavuklara Mozart dinleterek yumurta verimini artırdı
    Geçen eylül ayından bu yana yüzde 150'lik bir zam gören tavuk, son 3 ayda yapılan zamlarla yeniden yüzde 50 arttı.

    KANAT FİYATI 20 LİRAYA KADAR ÇIKTI

    Yapılan zamların ardından tüm piliç ve tavuk bagetin fiyatı 8 liradan 13 liraya, tavuk göğüsün fiyatı 12 liradan 18 liraya, tavuk kanatın fiyatı 13 liradan 20 liraya kadar yükseldi.

    TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNÜN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK FİYAT

    Tavukçular ise zam yapan firmalara tepki göstererek, hükümetten destek istedi. 21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, şu anki fiyatların tavukçuluk sektörünün gördüğü en yüksek fiyatlar olduğunu belirterek, "Biz hükümetimizin, bu fırsatçıların fiyatları nasıl yükselttiklerini araştırmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın alım gücü düşük ve bu yüzden tavuk bile alamıyor. Daha önce 3-4 kilogram tavuk isteyen vatandaşımız, şimdi '2-3 tane verir misin' diyor. Önceden fakir yiyeceği olan tavuk, şimdi lüks oldu" diye konuştu.

    'HAFTADA 3 KİLO TAVUK YİYEN, 1 KİLO YESİN'

    Tavuk.
    © Flickr /
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    Son 3 ayda iş yerine gelen vatandaşlara tavuk fiyatlarındaki artışın sebebini anlatmaktan işine bakamadığını, çok sıkıntı çektiğini ifade eden Güzergül, "Ben vatandaşın yerinde olsam, bu zamları protesto ederim. Vatandaşlar yemesinler demiyorum, 1 hafta tavuğu kıssınlar. Haftada 3 kilogram tavuk yiyen 1 kilogram yesin, o zaman üreticileri görürüm ben. Fiyat yarı yarıya düşer" şeklinde konuştu.

    DIŞ ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT

    Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise tavuk fiyatlarının, fahiş düzeyde olduğunu ve bunun en büyük nedenlerinden birinin dış ülkelere yapılan ihracattan kaynaklandığını belirtti.

    Yağmur, "Büyük firmalar tavuk fiyatlarını aşağı indirmeli. Tavuğun fiyatı 7-8 liralardan 14-15 liraya kadar çıktı. Son 6 ay içerisinde tavuk fiyatları yüzde 150 zam gördü. Devletimizin esnafa sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, Ekonomi, para, Zam, fiyat, Et, tavuk
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