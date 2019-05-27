Emlak Bank 'zekat fonu' kuruyor: Para, 'din kurulu'nun fetvasına göre dağıtılacak

© AA / Emlak Bank hizmete girdi

2001’de kapatılan Emlak Bankası, geçen Ağustos ayında AK Parti tarafından kamu kaynakları kullanılarak 'Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi' tüzel kişiliğiyle tekrar kurulmuş ve şubat ayında faaliyete geçmişti.

Bankanın genel müdürlüğü görevine getirilen Aksu, projelerini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a şöyle anlattı: “Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan (SPK) izin alıp ‘zekât fonu’ kurabiliriz. Malezya, İngiltere ve Almanya’da ‘zekât fonu’ var. En başarılı uygulama İngiltere’de.”

Zekat Fonu’nda oluşacak kaynağı ‘din kurulu’ndan alacakları fetvayla yönlendireceklerini belirten Aksu “Belki ‘zekât fonu’ hiç ev alamayacak vatandaşlara konut projesi gibi alanlarda kullanılabilir” dedi.