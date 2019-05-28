CHP Ekonomi Masası: İstanbul seçiminin yenilenmesiyle Türk şirketleri 206 milyar TL zarar etti

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan söz konusu bölümde 'Sandık darbesi ekonomiyi vurdu' başlığı altında yalnızca İstanbulluların değil, 82 milyon vatandaşın süreçten olumsuz etkilendiğine vurgu yapıldı.
1 Nisan'dan YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve gerekçeli kararın açıklanmasına kadar geçen sürede yaşananların sıralandığı bölümde şu ifadeler yer aldı:
- TL, 1 Nisan 2019 ile YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali hakkındaki gerekçeli kararını açıkladığı 22 Mayıs 2019 arasında yüzde 10 değer kaybetti. Bu dönemde benzer ekonomiler arasında dolar karşısında en çok değer yitiren para birimi TL oldu. TL’deki 61 kuruşluk değer kaybı nedeniyle, 2019 yılında beklenen milli gelirin dolar cinsinden karşılığı 81 milyar dolar azaldı.
- TL’deki düşüş nedeniyle kişi başına gelir ise 986 dolar düştü. Aynı dönemde iki yıllık devlet tahvilinin faizi 4.6 puan artışla yüzde 25.7’ye çıktı. 2019 mayıs ayında tüketici güveni, serinin yayınlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.
'HER BİR ASGARİ ÜCRETLİ 37 DOLAR KAYBETTİ'
- İstanbul seçiminin gasp edilmesi vatandaşın da cebini boşalttı. Asgari ücretin döviz cinsinden karşılığı, 1 Nisan’da 368 dolar iken, 22 Mayıs itibarıyla 331 dolara indi. Bu dönemde her bir asgari ücretli 37 dolar kaybetti. Türkiye’nin dış borcunun TL cinsinden karşılığı ise 272 milyar TL artışla 2 trilyon 714 milyar TL’ye çıktı. Böylece her bir vatandaşın sırtındaki borç yükü 3 bin 342 TL arttı.
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