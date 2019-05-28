CHP Ekonomi Masası: İstanbul seçiminin yenilenmesiyle Türk şirketleri 206 milyar TL zarar etti

CHP Ekonomi Masası, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal ettiği sürecin ekonomiye yansımalarını raporlaştırdı. Raporda, Türk şirketlerin borsadaki değer kaybı nedeniyle 206 milyar TL zarara uğradığı belirtildi.

CHP bünyesinde oluşturulan Ekonomi Masası, 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla hazırlanan ekonomi kitapçığını tekrar ele alırken, kitapçığa 1 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi üzerine yeni bir bölüm eklendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan söz konusu bölümde 'Sandık darbesi ekonomiyi vurdu' başlığı altında yalnızca İstanbulluların değil, 82 milyon vatandaşın süreçten olumsuz etkilendiğine vurgu yapıldı.

1 Nisan'dan YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve gerekçeli kararın açıklanmasına kadar geçen sürede yaşananların sıralandığı bölümde şu ifadeler yer aldı:

TL, 1 Nisan 2019 ile YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali hakkındaki gerekçeli kararını açıkladığı 22 Mayıs 2019 arasında yüzde 10 değer kaybetti. Bu dönemde benzer ekonomiler arasında dolar karşısında en çok değer yitiren para birimi TL oldu. TL’deki 61 kuruşluk değer kaybı nedeniyle, 2019 yılında beklenen milli gelirin dolar cinsinden karşılığı 81 milyar dolar azaldı.

TL’deki düşüş nedeniyle kişi başına gelir ise 986 dolar düştü. Aynı dönemde iki yıllık devlet tahvilinin faizi 4.6 puan artışla yüzde 25.7’ye çıktı. 2019 mayıs ayında tüketici güveni, serinin yayınlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

'HER BİR ASGARİ ÜCRETLİ 37 DOLAR KAYBETTİ'