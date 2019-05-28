SPK düzenlemesi: Emeklilik fonlarından 2.5 milyar lira Hazine'ye borç verilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’unun hisse senedine yatırım yatırılacağını açıkladı. Kararla, borsaya ve devlet tahvillerine ek kaynak girişi sağlanması hedefleniyor.
"Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir."
Diken'in aktardığı habere göre, para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar lira birikimin yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar liranın temmuz sonu itibarıyla DİBS’e aktarılması gerekecek.
SPK tarafından yapılan bir başka değişiklik ise emeklilik fonlarının ‘Standart Fonlara İlişkin Esaslar' başlıklı bölümünde yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)