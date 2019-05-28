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13:27 28 Mayıs 2019
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    Altın

    Artan fiyatlara rağmen düğünlerde çeyrek altın ilk sırada

    © AA /
    Ekonomi
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    Araştırma şirketi DORinsight’ın, Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını göre, artan altın fiyatlarına rağmen düğünlerde hala en çok takılan hediye yüzde 54 ile çeyrek altın oldu.

    Araştırma şirketi DORinsight’ın, Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını göre, artan altın fiyatlarına rağmen düğünlerde hala en çok takılan hediye yüzde 54 ile çeyrek altın oldu.

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    Yakın zamanda evlenmeyi planlayanlar evlenme teklifi için tek taş tercih ediyor ve bunun için 1 bin 500 - 3 bin 500 lira bütçe ayırıyor. Çiftler evlilik için 25 bin – 50 bin lira kredi çekerken balayında ise ilk tercihler Antalya, Bodrum, Kıbrıs, Marmaris ve Maldivler oldu.

    Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, yaza girerken ‘Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, artan altın fiyatlarına rağmen hala en çok tercih edilen takının çeyrek altın olduğunu ortaya koydu. Evlilik teklifi tek taş yüzükle yapılırken balayında ilk tercih ise Antalya…

    Hitay Holding şirketlerinden online araştırma şirketi DORinsight, araştırmayı 26 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında online olarak tamamladı. Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup evlenmeyi planlayan 1,250 kişinin katıldığı araştırma kapsamında, evlenmeyi düşünen katılımcılara düğünleriyle ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan ve düğün alışkanlıklarımızı ortaya koyan sonuçlar şöyle oldu:

    EN ÇOK ÇEYREK VE PARA TAKILIYOR

    Araştırmada katılımcıların yüzde 54’ü düğün sezonunda hediye olarak genellikle çeyrek altın taktığını, yüzde19’u para, yüzde 16’sı gram altın, yüzde 4.0’ü yarım altın, yüzde 1.0 ise bilezik ve kolye, yüzde 2.0’si ise hiçbir şey takmadığını belirtti.

    TEKLİF TEK TAŞLA GELİYOR

    Yakın zamanda evlenmeyi planlayan katılımcıların yüzde 57’si evlenme teklifi için eşlerinden tek taş veya evlilik yüzüğü aldığını söyledi.

    BÜTÇESİ EN AZ 1500 TL

    Altın / Kuyumcu
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Tek taş alanların yüzde 31’i yüzüklerinin 1,501-2,500 lira arasında olduğunu, yüzde 28’i 2,501 – 3,500 lira, yüzde 18’i 3,501- 5,000 lira, yüzde 14’ü 500-1,500 lira, yüzde 10’u ise 5 bin 1 lira ve üzeri olduğunu dile getirdi.

    MASRAFI ÇİFTLER KARŞILIYOR

    Katılımcıların yüzde 55’i evlilik masraflarını kendi birikimleriyle karşılayacaklarını, yüzde 46’sı ailesinden yardım alacağını, yüzde 25’i ise banka kredisi çekeceğini söyledi.

    25 BİN - 50 BİN KREDİ ÇEKİLİYOR

    Banka kredisi çekecek olan katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 45) 25 bin 1 – 50 bin lira, yüzde 30’u 5,000 TL-25 bin lira yüzde 21’i 50,001 lira -75 bin lira, yüzde 5.0’i ise 75 bin 1 lira ve üzeri çekeceklerini belirtti.

    YÜZDE 83'Ü DÜĞÜN YAPIYOR

    Katılımcıların yüzde 79’u düğün yapmak istediklerini, yüzde 83’ü de düğün yapacaklarını dile getirdi.

    Düğün - takı
    © Flickr /
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    BALAYINDA ROTA ANTALYA

    Katılımcıların yüzde 86’sı da evlendikleri zaman balayına gitmeyi planladıklarını anlattı. Balayına gidecek katılımcıların ilk tercihi Antalya olurken (yüzde 25), onu Bodrum ve Kıbrıs (yüzde 9.0), Marmaris (yüzde 8.0) ve Maldivler (yüzde 7.0) takip etti.

    EN ÇOK EV EŞYASINA HARCIYORLAR

    Katılımcıların yüzde 61’i evlilik hazırlıkları süresince, ev tutmak dışında en çok ev eşyaları kategorisinde harcama yaptıklarını, yüzde 13’ü takı, yüzde 10’u düğün harcamaları, yüzde 7.0’si çeyiz, yüzde 5.0’i ise balayı kategorisinde harcama yaptıklarını söyledi.

    Etiketler:
    Düğün, fiyat, altın, çeyrek altın
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