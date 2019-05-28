İSO Başkanı Bahçıvan: 31 Mart sonrası gelişmeler ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksama olacağını ortaya koyuyor

İSO tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2018 yılı araştırması sonuçlarının açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan, Türkiye'deki finansman sorununun, son 5-6 yıldır sürdüğünü ve temel konular arasında yer aldığını söyledi.

Bu yapının düzelmesi adına birtakım yapısal sorunların ortaya konulması gerektiğini belirten Bahçıvan, Türkiye'de nitelikli sanayinin ve üretimin gerçekleşmesi adına yıllardır Kalkınma Bankası kurulması gerektiğini söylediklerini ve bu konuda çok güzel gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Artık sanayicilerin de bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, sanayi firmalarının da yapısallık adına kendisini değiştirmesi, kaynakları daha verimli kullanması, ortaklıklarda daha radikal çalışmaların oluşmasının önem taşıdığını kaydetti.

'TÜRK SANAYİSİ KENDİNİ FONLAMA YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRMELİ'

© AA / İsa Terli TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 31 Mart demokrasi sınavı oldu, bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır

Bahçıvan, faizlerde tedrici düşüş, dövizde stabilizasyon, enflasyonda yavaşlama ile haziran-temmuz sonrası biraz daha umut verdiğini belirterek, "31 Mart sonrası gelişmeler 2. yarıya ilişkin beklentilerde aksama olacağını ortaya koyuyor" dedi.

İSO Başkanı, Türk sanayisinin kendini fonlama yöntemini değiştirmesi gerektiğini, mevcut bankacılık yapısıyla Türk sanayisinin kendini döndürmesinin çok kolay olmadığını söyledi.

Bahçıvan, "Sermaye piyasalarının kullanılması, şirket birleşmeleri ve ortaklıkları önümüze koymamız gerek" diye konuştu.

'FİNANSMAN ARTIK HAYATIMIZDA EN ÇOK DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİRİM'

Erdal Bahçıvan, bir soru üzerine, "Yatırım yaparken, üretim yaparken, pazar ararken, iş yaparken harcanan emek, buradaki insan kaynağına verilen değer iş finansmana geldiği zaman yeteri kadar gösterilmiyor. Benim bütün sanayici dostlarıma en önemli tavsiyem; şirketlerinizin en kıymetli eleman ve danışmanlarının finans departmanında olması gerçeği... Finansman artık hayatımızda en çok düşünülmesi ve değer yaratılması gereken birim. Kendimizin de yapacakları ev ödevleri var" şeklinde konuştu.