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16:00 28 Mayıs 2019
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    İSO Başkanı Bahçıvan: 31 Mart sonrası gelişmeler ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksama olacağını ortaya koyuyor

    © AA / Şebnem Coşkun
    Ekonomi
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    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablonun ekonomide ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksamaya işaret ettiğini belirtti.

    İSO tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2018 yılı araştırması sonuçlarının açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan, Türkiye'deki finansman sorununun, son 5-6 yıldır sürdüğünü ve temel konular arasında yer aldığını söyledi. 

    © AA /
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    Bu yapının düzelmesi adına birtakım yapısal sorunların ortaya konulması gerektiğini belirten Bahçıvan, Türkiye'de nitelikli sanayinin ve üretimin gerçekleşmesi adına yıllardır Kalkınma Bankası kurulması gerektiğini söylediklerini ve bu konuda çok güzel gelişmelerin yaşandığını ifade etti. 

    Artık sanayicilerin de bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, sanayi firmalarının da yapısallık adına kendisini değiştirmesi, kaynakları daha verimli kullanması, ortaklıklarda daha radikal çalışmaların oluşmasının önem taşıdığını kaydetti. 

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    © AA / İsa Terli
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    Bahçıvan, faizlerde tedrici düşüş, dövizde stabilizasyon, enflasyonda yavaşlama ile haziran-temmuz sonrası biraz daha umut verdiğini belirterek, "31 Mart sonrası gelişmeler 2. yarıya ilişkin beklentilerde aksama olacağını ortaya koyuyor" dedi.

    İSO Başkanı, Türk sanayisinin kendini fonlama yöntemini değiştirmesi gerektiğini, mevcut bankacılık yapısıyla Türk sanayisinin kendini döndürmesinin çok kolay olmadığını söyledi.

    Bahçıvan, "Sermaye piyasalarının kullanılması, şirket birleşmeleri ve ortaklıkları önümüze koymamız gerek" diye konuştu.

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    Erdal Bahçıvan, bir soru üzerine, "Yatırım yaparken, üretim yaparken, pazar ararken, iş yaparken harcanan emek, buradaki insan kaynağına verilen değer iş finansmana geldiği zaman yeteri kadar gösterilmiyor. Benim bütün sanayici dostlarıma en önemli tavsiyem; şirketlerinizin en kıymetli eleman ve danışmanlarının finans departmanında olması gerçeği... Finansman artık hayatımızda en çok düşünülmesi ve değer yaratılması gereken birim. Kendimizin de yapacakları ev ödevleri var" şeklinde konuştu. 

    Etiketler:
    Sanayi, Sermaye, Enflasyon, Döviz, Faiz, Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Ekonomi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Erdal Bahçıvan
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