ABD, dünyanın en rekabetçi ekonomisi statüsünü kaybetti

IMD’nin açıklamasına göre, ABD’nin en rekabetçi ekonomi statüsünün kaybetmesinin başlıca sebepleri, yakıt fiyatlarındaki artış, yüksek teknoloji ihracatının zayıflaması ve dolar kurundaki dalgalanmalar oldu.
Dünyanın en rekabetçi 10 ekonomisi sırasıyla şöyle:
1 - Singapur (+2)
2 - Hong Kong
3 - ABD (-2)
4 - İsviçre (+1)
5 - BAE (+2)
6 - Hollanda (-2)
7 - İrlanda (+5)
8 - Danimarka (-2)
9 - İsveç
10 - Katar (+4)
Rusya listede 45. sırada gösterilirken Türkiye, 63 ülkenin yer aldığı listede 51. sırada yer alıyor.
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