ABD, dünyanın en rekabetçi ekonomisi statüsünü kaybetti

Lozan merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) sıralamasına göre ABD, dünyanın en rekabetçi ülkesi statüsünü Singapur’a bıraktı.

ABD, IMD’nin hazırladığı ‘World Competitiveness ranking 2019’ listesinde, bir önceki döneme göre iki basamak birden gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti.

IMD’nin açıklamasına göre, ABD’nin en rekabetçi ekonomi statüsünün kaybetmesinin başlıca sebepleri, yakıt fiyatlarındaki artış, yüksek teknoloji ihracatının zayıflaması ve dolar kurundaki dalgalanmalar oldu.

Dünyanın en rekabetçi 10 ekonomisi sırasıyla şöyle:

1 - Singapur (+2)

2 - Hong Kong

3 - ABD (-2)

4 - İsviçre (+1)

5 - BAE (+2)

6 - Hollanda (-2)

7 - İrlanda (+5)

8 - Danimarka (-2)

9 - İsveç

10 - Katar (+4)

Rusya listede 45. sırada gösterilirken Türkiye, 63 ülkenin yer aldığı listede 51. sırada yer alıyor.