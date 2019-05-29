Yeni bir banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildiği bildirildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanı altında, 150 milyon lira sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararında şöyle denildi:

"Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye’de 'Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.' unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Söz konusu bankanın kurucu ortakları ise Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak yer aldı.