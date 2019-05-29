Huawei yasağının Google'a faturası belli oldu: 425 milyon dolar

Dünyanın en fazla akıllı telefon satan ikinci şirketi olan ve dünya üzerinde aktif olarak kullanılan 500 milyon akıllı telefonu bulunan Huawei, Google'ın Play Store üzerinden 2018 yılında elde ettiği 7 milyar dolarlk gelirin 388 milyon dolarını kapsıyor.
Webtekno'da yer alan habere göre Nomura Instinet, Google’ın tüm zararının bundan ibaret olmayacağını öngörüyor. Huawei’nin Android lisansını askıya almanın Google’a faturası 425 milyon dolar olacak.
Huawei cihazlarda Android işletim sistemini kullanmayacak olması, Google’ın akıllı telefon sektöründeki konumunu da etkileyecek. 500 milyon Huawei telefonun yüzde 52’si Çin’de bulunuyordu. Bu cihazlar Google servislerine ulaşamasalar da Android işletim sistemi kullanıyorlardı.
GOOGLE'IN PAZARDAKİ KONUMUNU TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK
Zira gelecekte farklı şirketler de kendi işletim sistemleri ile piyasaya çıkmayı göz önünde bulundurabilecekler.
Rapora göre, Google’ın Huawei’yi Android ekosisteminin dışına atması, teknoloji devine çok ciddi kayıplar yaşatacak.
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