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16:45 30 Mayıs 2019
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    internet - alışveriş

    Ruslar, Türk e-ticaret sitelerindeki işlemlerini rubleyle yapabilecek

    Ekonomi
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    Türkiye İş Bankası, Rusya'nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. Buna göre Ruslar, Türkiye'deki elektronik ticaret mağazalarında rubleyle ödeme yapabilecek.

    İş Bankası
    © Fotoğraf : İş Bankası
    İş Bankası, Rus 'Mir' kartlarıyla işlemlere başladı 
    İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Rusya’nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. Yakın zamanda Rusya'nın ulusal kartı Mir'i fiziki ve sanal üye iş yerlerinde ve bankamatiklerinde kabul etmeye başlayan İş Bankası, Türk işletmelerin elektronik ticaret üzerinden Rus tüketicilere ulaşarak mal ve hizmet satışlarını kolaylaştırabilmek amacıyla Yandex.Checkout ile işbirliğine gitti.

    Elektronik ticarette gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemlerde sektör lideri olan İş Bankası'nın sanal POS hizmeti, yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, JCB gibi uluslararası kart şemaları ile 50'den fazla ülkede geçerli, 34 farklı yerel ödeme yöntemini kabul ediyor.

    Yandex
    © REUTERS / Maxim Zmeyev
    Yandex.Market, internet alışveriş sitesi Morhipo'yla işbirliği yapacak
    Yapılan bu işbirliği, Türk firmalarının Rusya'dan Sberbank Online, Alfabank ve Yandex.Money gibi yöntemlerle Yandex.Checkout platformu üzerinden ödeme alabilmesini sağlıyor. Bu sayede Türk işletmeleri, Yandex.Checkout platformu üzerinden 92 milyon Sberbank Online, 16.1 milyon Alfabank ve 46 milyon Yandex.Money kullanıcısına erişim elde ediyor.

    'YURTDIŞINA SATIŞ YAPAN İŞLETMELERE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ'

    İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İş Bankası olarak fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün sunduğumuz ödeme çözümlerimizi zenginleştiriyoruz. Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi amacıyla İş Bankası olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Yandex.Checkout ile işbirliğine giderek, sanal POS uygulamamızdaki yurt dışı ödeme hizmetimizi geliştirdik" ifadelerini kullandı.

    Sberbank-Denizbank
    © REUTERS / Murad Sezer
    ‘Denizbank’ın satışı için izinler henüz alınmadı, fakat anlaşma süreleri ertelenmiyor’
    Böylece havayolları, turizm firmaları ve e-ihracat ile uğraşan işletmelerin Rusya'dan yapacakları tahsilatları kolaylaştırmış olduklarını belirten Sezen, üye iş yerlerine sundukları hizmet ve ürün çeşitliliğini artırmaya, bu sayede yurt dışına satış yapan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

    'BÜYÜK BİR ADIM'

    Yandex.Money Genel Müdürü İvan Glazаçev de, İş Bankası ile olan işbirliğinin Yandex.Checkout için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

    Rus tüketicilere, Türk e-ticaret platformlarında ve online mağazalarda kolay ve güvenli işlem yapabilme fırsatını sunmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Glazаçev, "Bu ortaklık, çok sayıda Türk üye iş yerinin yabancı ürün ve hizmetlere talebi yüksek olan milyonlarca yerel tüketiciye ulaşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    POS, bankamatik, MIR, ödeme, elektronik ticaret, Yandex.Checkout, Yandex, Türkiye İş Bankası, Rusya, Türkiye
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