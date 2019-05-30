Ruslar, Türk e-ticaret sitelerindeki işlemlerini rubleyle yapabilecek

Elektronik ticarette gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemlerde sektör lideri olan İş Bankası'nın sanal POS hizmeti, yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, JCB gibi uluslararası kart şemaları ile 50'den fazla ülkede geçerli, 34 farklı yerel ödeme yöntemini kabul ediyor.
'YURTDIŞINA SATIŞ YAPAN İŞLETMELERE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ'
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İş Bankası olarak fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün sunduğumuz ödeme çözümlerimizi zenginleştiriyoruz. Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi amacıyla İş Bankası olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Yandex.Checkout ile işbirliğine giderek, sanal POS uygulamamızdaki yurt dışı ödeme hizmetimizi geliştirdik" ifadelerini kullandı.
'BÜYÜK BİR ADIM'
Yandex.Money Genel Müdürü İvan Glazаçev de, İş Bankası ile olan işbirliğinin Yandex.Checkout için büyük bir adım olduğunu vurguladı.
Rus tüketicilere, Türk e-ticaret platformlarında ve online mağazalarda kolay ve güvenli işlem yapabilme fırsatını sunmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Glazаçev, "Bu ortaklık, çok sayıda Türk üye iş yerinin yabancı ürün ve hizmetlere talebi yüksek olan milyonlarca yerel tüketiciye ulaşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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