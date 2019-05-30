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18:16 30 Mayıs 2019
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    Dolar

    Döviz mevduatında 316 milyon dolar artış

    © Sputnik / Iliya Pitalev
    Ekonomi
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    Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor seviyede.

    TCMB verilerine göre 24 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 143.7 milyon dolar azalışla 110.3 milyar dolar ile geçen haftaki rekor seviyeye yakın seyrederken; kurumların ise 460.3 milyon dolar artışla 72.27 milyar dolara yükseldi.

    cüzdan
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    Döviz mevduat hesapları 182 milyar doları aşarak rekor kırdı
    Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi.

    31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. Yerel seçimlerin ardından ise bireyler döviz birikimlerini bir miktar azaltsa da DTH'lar son üç haftada tekrar artışa geçti.

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor.

    TCMB ve ekonomi yönetimi ise son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yönelmiş durumda. Bu çerçevede bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilirken, analistler bu adımın dolar talebini azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

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    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye, mevduat, Döviz
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