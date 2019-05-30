Sabancı Grubu, Temsa'yı sattı

Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satıldı. Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları 182 milyon 693 bin TL'ye İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda:

''Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi''.