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11:10 31 Mayıs 2019
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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Dış ticaret açığı nisanda yüzde 55.6 azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2.98 milyar dolara geriledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2019 /
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    DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 55,6 AZALDI

    Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Nisan ayında yüzde 67,4 iken, 2019 Nisan ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 3,8 AZALDI

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,8, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 17,9 azaldı.

    EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

    Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Nisan ayında 1 milyar 243 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Nisan ayında 1 milyar 861 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD  izledi.

    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim
    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,2 OLDU

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir.İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5'tir. Nisan ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9'dur.

    GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 15 MİLYAR 267 MİLYON DOLAR OLDU

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 15  milyar 267 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,8 azalarak 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 oldu.

    Etiketler:
    azalma, ihracat, ithalat, açık, ticaret
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