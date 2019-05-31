Gazprom'un ilk çeyrekte net kârı yüzde 44 arttı

Rus doğalgaz devi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre şirketin ilk çeyrekteki net kârı yüzde 44.2 artarak 536 milyar rubleye (yaklaşık 8.2 milyar dolar) yükseldi.

Gazprom'un cirosu da aynı dönemde yüzde 7.2 artışla 2.2 trilyon rubleyi gördü.

Açıklamada, artışın Avrupa ve diğer ülkelere yapılan gaz, ham petrol ve diğer ürünlerin satışından elde edildiği belirtildi.

Gazprom'un Avrupa'daki pazar payı, son yıllarda AB ile Rusya arasındaki gerilimli sürece rağmen artışta. Şirket, bugün itibarıyla AB toplam tüketiminin üçte birini tedarik ediyor.