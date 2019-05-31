Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

2019Ç1 büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde %7.2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi %2.6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tunelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun.