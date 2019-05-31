Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

2019Ç1 büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde %7.2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi %2.6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tunelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) May 31, 2019
EKONOMİ YÜZDE 2.6 DARALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı.
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