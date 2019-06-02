Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu sebeple pazartesiyi salıya bağlayan, yani Ramazan Bayramı'nın ilk günü benzinde 9-10, motorinde 2-3 kuruş indirim bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre son bir hafta içinde uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 669 dolardan 612 dolara geriledi. Motorinin ton fiyatı da 652 dolardan 583 dolara kadar düştü. Bayram öncesinde dolar kuru da gevşedi. Kur, geçen haftayı 5.87'den kapattı.

Pazartesiyi salıya bağlayan gece, diğer bir deyişle Ramazan Bayramı'nın ilk günü motorinde 2-3 kuruş, benzinde 9-10 kuruş indirim yapılması ve indirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.