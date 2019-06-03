Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Halkbank'ın insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamları kapatıldı.
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Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.
Ayrıca beş genel müdür yardımcısı görevden alındı ve üç yeni isim görevlendirildi.
KİMLER GÖREVDEN ALINDI?
Bu isimlerin yerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı. Ancak yeni atanan isimlerin sorumluluk alanları açıklamada belirtilmedi.
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