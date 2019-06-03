Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından açıklama yaptı.

Albayrak enflasyondaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız."

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.



Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 3, 2019

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