Bakan Albayrak: 26 milyar dolarlık cari açık hedefini tarihe gömüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "2019'da YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayıs ayında Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 11.46 artışla 16 milyar 813 milyon dolar, ithalat yüzde 19.85 azalışla 18 milyar 588 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Verileri Twitter hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracat rakamlarına dikkat çekerek, "Mayıs ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz" dedi.

Türkiye'nin haziran ayında AK Parti döneminin ilk yıllık cari fazlasını vermesini beklediklerini belirten Albayrak, "Yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" diye ekledi.