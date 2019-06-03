Bakan Albayrak: 26 milyar dolarlık cari açık hedefini tarihe gömüyoruz

Verileri Twitter hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracat rakamlarına dikkat çekerek, "Mayıs ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdı. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019 yılında YEP hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz" dedi.
Türkiye'nin haziran ayında AK Parti döneminin ilk yıllık cari fazlasını vermesini beklediklerini belirten Albayrak, "Yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" diye ekledi.
İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 3, 2019
Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.
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