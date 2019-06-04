Jay-Z dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi oldu

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Forbes, Jay-Z için, "Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması" yorumu yaptı.
Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yatırım yapmıştı.
Jay-Z declared “first rapper to become a billionaire” by Forbes Magazine https://t.co/hxOBBypItN— 50cent (@50cent) June 3, 2019
49 yaşındaki müzisyenin yatırımlarının bir kısmı şöyle:
* Müzik sektöründe 75 milyon dolar
* Armand de Brignac şampanya ve D'Usse konyak şirketlerinde 410 milyon dolar
* Uber'de 70 milyon dolar
* New York ve Los Angeles'ın popüler noktalarında mülkler
* Tidal müzik servisinde 100 milyon dolar
* 50 milyon dolarlık sanat koleksiyonu
Bir şarkısında "Ben iş adamı değilim, iş benim adamım" diyen Jay-Z, Forbes dergisine göre eğlence sektöründen çıkan birkaç milyarderden biri oldu.
Jay-Z, Forbes'un son kapağında kapağında bir diğer milyarder Warren Buffet ile birlikte yer alıyor. 89 yaşındaki Buffet 2010 yılında dergiye Jay-Z hakkında, "Jay benim seslenebileceğimden çok daha fazla insana sesleniyor. Gençlerin onu örnek alması lazım" demişti.
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