Rus petrol devi, bu yıl IKBY’de jeopolitik keşif çalışmaları planlıyor

Rosneft hissedarları toplantısında konuşan Seçin “Şirket Ortadoğu’daki Irak Kürdistanı’nda petrol sahası geliştirme projesine devam ediyor” dedi.

Seçin, “Bu yıl bölgede, gelecek yıl üretime geçmek için bir jeopolitik keşif çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanıyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde Bidzhil petrol sahasındaki 11 numaralı blokta deneme üretim çalışmaları başlatıldı” bilgilerini paylaştı.

Rosneft ile IKBY yönetimi, 2017-2018 yıllarında hidrokarbon keşif ve üretim çalışmalarında işbirliği için bir dizi anlaşma imzalamıştı.