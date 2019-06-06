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12:29 06 Haziran 2019
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    Marmaray

    Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setleri depoya kaldırıldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setlerinin, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldığı belirtildi.

    Marmaray için alınan tren setlerinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl bir şekilde beklemesi Meclis gündemine taşındı. 

    metro
    © AA /
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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    2013 yılına kadar Marmaray projesi kapsamında Güney Kore’den ithal edilen ancak gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için hizmete alınamayan 10’lu vagondan oluşan 38 tren setinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl bekletildiklerine dikkat çeken Türkkan, ne kadar kamu zararı oluştuğu hakkında bilgi istedi.

    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, önergeye yanıt veren Bakan Turhan, Marmaray projesi 'Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi' işi kapsamında 34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti olmak üzere toplam 54 set (440 araçlı) tren temin edildiğini açıkladı. 10 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin 3 bin 56 yolcu ve 5 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin de 1530 yolcu olduğuna işaret eden Turhan, filo büyüklüğünün 2025 hedef yılı yolcu sayıları ve sistem tasarımına göre hazırlanan işletme planı doğrultusunda yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak belirlendiğini ifade etti.

    440 ARACIN SÖZLEŞME FİYATI 478 MİLYON 5 BİN 400 EURO

    Turhan, iş kapsamında 1 adet 5 araçlı tren setinin fiyatının 5 milyon 624 1628 euro ve 1 adet 10 araçlı tren setinin fiyatının da 10 milyon 750 bin 366 euro olmak üzere toplam 440 aracın (34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti) sözleşme fiyatının 478 milyon 5 bin 400 euro olduğuna dikkat çekti.

    Marmaray
    © AA /
    Marmaray testi geçemedi
    Yedek parça, sarf malzeme ve özel aletlerin fiyatının da 14 milyon 960 bin 954 euro olduğuna işaret eden Turhan, şimdiye kadar 5 milyon 968 bin 589 euro yedek parça, sarf malzeme ve özel alet alındığını belirtti.

    Turhan, 440 aracın 140’ının Güney Kore Hyundai Rotem tesislerinde yapıldığına, 300 aracın ise montaj ve testlerinin Sakarya Eurotem Fabrikası’nda gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

    Gebze-Halkalı banliyö hattında 19 adet 5 araçlı tren seti ile 24 adet 10 araçlı tren seti olmak üzere toplam 335 vagon çalıştığına işaret eden Turhan, "Öte yandan, yolcu sayısı artışına göre işletmeye alınacak olan diğer trenler, düzenli bakım ve temizlikleri yapılarak gare (istasyon) sahalarında depolanmaktadır" dedi.

    Turhan, bu nedenle de herhangi bir kamu zararı oluşmadığını savundu. Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında kullanıma açılan Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi için TCDD tarafından 5’li dizilerle işletme yapılmasına karar verildiğini, 19 adet 5’li dizinin TCDD’ye devredilerek işletmeye alındığını belirten Turhan, “Diğer araçlar Gebze-Halkalı arası banliyö hatları yenileme işleri tamamlanana kadar Sirkeci, Edirne ve Haydarpaşa gare sahalarında dinamik garelemeye tabi tutulmuş olup, yine bu sahalarda statik ve dinamik testleri tamamlanmıştır" dedi.

    Etiketler:
    Halkalı, Gebze, Sirkeci, Edirne, Tren, Güney Kore, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cahit Turhan, TBMM, İYİ Parti, Lütfü Türkkan, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray
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