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15:33 06 Haziran 2019
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    Rosneft

    Rosneft: Rus LNG'si ABD'ninkiyle birebir aynı, ayrıca yüzde 30 daha ucuz

    © AP Photo / Mikhail Metzel/File
    Ekonomi
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    Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, ABD'nin enerji yetkililerinin sattıkları enerji ürünlerini 'özgürlük molekülü' olarak pazarlamak istemelerine cevaben şunları söyledi: "Rusya’nın enerji molekülleri ABD'ninkilerle birebir aynı, ancak Rus enerjisi yüzde 30 daha ucuz."

    Texas eyaletindeki bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesinin gelişletilmesine, dolayısıyla ihracat imkanlarının da artacağına ilişkin açıklamalarında, ürettikleri enerji ürününden ‘özgürlük molekülleri’ olarak söz eden ABD’nin enerji yetkilileri, Rosneft Başkanı Seçin’in gündemine girdi.

    Gaz boru hattı
    © Sputnik / Pavel Palamarchuk
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    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) bir oturumda konuşan Seçin, demokrasi götürme vaadiyle Ortadoğu’yu istikrarsızlaştıran ABD’nin enerji yetkililerinin ise sattıkları doğalgazla ‘özgürlük molekülü’ dağıtacakları şeklinde böbürlenmesine tepki gösterdi.

    Rosneft Başkanı, ABD enerji ürünlerinin Rusya’nınkinden hiçbir farkı olmadığını belirtip esprili bir dille şunları söyledi: "Rusya’nın enerji molekülleri ABD’ninkilerle birebir aynı fakat biz bu ‘molekülleri’ yüzde 30 daha ucuza satıyoruz."

    'TEXAS’TA LNG ÜRETİMİNİN ARTACAK OLMASI, ABD’Yİ YAPTIRIM UYGULAYACAK YENİ KURBANLARIN ARAYIŞINA SOKTU'

    Beyaz Saray'da Trump-Conte ortak basın toplantısı
    © REUTERS / Brian Snyder
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    Ayrıca Seçin, ABD’nin kendi enerji ürünlerini dünyaya satmak için yaptırımları araç olarak kullandığını belirtip Texas’taki LNG üretiminin artacak olması nedeniyle Washington’ın da yaptırım uygulayacak yeni kurbanların arayışına gireceğini söyledi.

    Petrol üreten herhangi bir ülkeyi, ABD’nin yaptırımlarının hedefi olarak belirleyebileceği uyarısını yapan Seçin, global petrol rezervlerinin üçte birinin şu anda, ABD’nin İran ve Venezüella’ya uyguladığı yaptırımların etkisi altında olduğunu da ekledi.

    'ENERJİ ÜRETEN ÜLKELERİN RİSKLERİ, ABD’NIN YAPTIRIM HASTALIĞI VE TRUMP’IN TWEETLERİ YÜZÜNDEN ARTIYOR'

    Vladimir Putin / Uluslararası Arktik Forumu
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Putin: Rusya, dünyanın en büyük LNG imalatçısı olacak
    ABD’nin bu uygulamalarınının ‘yaptırım hastalığı’ olarak tanımlanacak raddeye geldiğini belirten Rosneft Başkanı ayrıca, “Enerji üreten ülkelerin riskleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ve tweetleri yüzünden artıyor” ifadelerini kullandı.

    Beyaz Saray’ın enerjiyi siyasal bir silah olarak kullandığı söyleyen Seçin şu vurguyu yaptı:

    "ABD’nin enerjideki ‘altın çağı’ geri kalan herkes için, enerji sömürgeciliği devrine dönüşebilir. Dünyadaki enerji tüketicileri, ABD’deki bitmek bilmeyen seçim kampanyalarının esiri olmak zorunda mı?"

    Etiketler:
    Yaptırım, Beyaz Saray, Enerji, Donald Trump, Texas, Rosneft Başkanı İgor Seçin, LNG, ABD, Rusya, Rosneft, St. Petersburg Ekonomi Fuarı (SPIEF)
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