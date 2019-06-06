ABD'nin hedef yaptığı Çinli Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek

Huawei ile MTS yöneticilerinin imzaladığı işbirliği anlaşması, yeni nesil 5G teknolojilerinin geliştirilmesini ve buna uyumlu şebekelerin pilot uygulamalarına Rusya’da 2020’ye kadar başlanmasını içeriyor.
Bunun yanında, Huawei yöneticisi Guo Ping de '5G gibi stratejik önemde bir alanda' Rusya'yla anlaşma imzalanmış olmasından dolayı 'çok mutlu olduğunu' söyledi.
Anlaşmanın imzalanması, Huawei’nin ürünlerinin ABD’de hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına yasak getirildiği bir döneme denk geliyor.
'MTS İLE İŞBİRLİĞİ HUAWEİ'YE NEFES ALDIRACAK'
Bu nedenle Rus MTS şirketiyle böyle bir dönemde işbirliğine girişmesinin, ‘Huawei’ye nefes aldıracağı’ şeklinde yorumlar yapılıyor.
Huawei’ye yönelik yaptırımlar, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşının parçası olarak görülüyor. ABD Çin’in ürünlerine milyarlarca dolarlık gümrük vergisi koymuştu. Çin de bu kararları karşılıksız bırakmamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)