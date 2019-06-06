ABD aktif olarak Rusya’ya para yatırıyor

EY Denetim ve Danışmanlık Şirketi’nin gerçekleştirdiği “Avrupa ülkelerinin 2018’deki yatırım çekiciliği” başlıklı araştırmaya göre ABD, Rusya’daki yatırım projeleri sayısına göre ilk sıraya yerleşti.

Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz yıl Rusya’daki 211 projeye yatırım yaptı. Bu, önceki döneme göre yüzde 11 oranında daha az. 2017’de yabancı yatırımcıların para yatırdığı proje sayısı 238’di.

Bu, EY’in görüşüne göre, Avrupa genelinde gözlemlenen eğilime uyuyor. Avrupa genelindeki projelere yapılan yatırımlar yüzde 4 oranında azaldı.

Bununla birlikte ABD’nin yatırım yaptığı Rusya’daki proje sayısı, yüzde 74 artışla 19’dan 33’e çıktı. İkinci sırada 24 projeyle Almanya (yüzde 14 azalma) yer alırken Çin, yatırım yaptığı proje sayısı 32’den 19’a düşse de üçüncü basamakta.

EY’in değerlendirmesine göre Rusya, Avrupa kıtasında yabancı yatırımcılar için en çekici 9. ülke oldu. Çekiciliğin nedeni olarak düşük enflasyon ve ekonomik büyümenin hızlanması gösterildi. Rusya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülke ekonomisi 2018’de yüzde 2.3 büyüdü. EY, fiyat istikrarının uzun vadeli planlamayı mümkün yaptığını yazdı.