Renault Grubu’ndan Fiat-Chrysler’in kararına yönelik açıklama

Groupe Renault, FCA'nın Groupe Renault’a yaptığı "birleşme teklifini" geri çekmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Grup, FCA'nın teklifini derinlemesine değerlendirme imkanı bulamadığından dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, FCA’dan gelen teklifin, Renault ve ittifakın (Renault Grubu’nun Nissan ve Mitsubishi ile olan birliği) çekiciliğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Nissan’ın bu konudaki yapıcı tavrından duyduğumuz mutluluğu belirtir, FCA’ya gösterdiği çaba ve Renault yönetim kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu doğru zamanlı önerinin, endüstriyel olarak çok uygun hem de finansal açıdan çekici, Avrupa merkezli bir global otomotiv devi yaratacağı aşikar bir çaba olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

GRUP, GEÇEN YIL 3.9 MİLYONA YAKIN OTOMOBİL SATIŞI YAPTI

Yazılı açıklamada aktarıldığına göre 1898'den beri otomobil üreten Groupe Renault, 2018'de 134 ülkede 3,9 milyona yakın otomobil satışı gerçekleştirmişti.

Toplam 36 üretim tesisi ve 12 bin 700 satış noktasıyla 180 binden fazla kişiyi istihdam eden uluslararası çok markalı bir grup olan Groupe Renault, karlı büyüme stratejisini devam ettirirken geleceğin teknolojik zorluklarına çözümler getirmek için uluslararası genişlemeye odaklanıyor.

Bu doğrultuda Grup, beş markasının (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA), elektrikli araçlarının ve Nissan ve Mitsubishi Motors ile olan birliğinin sinerjisinden faydalanıyor.