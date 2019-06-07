Benzin ve motorinde gece yarısından itibaren indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruya göre, indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt Fiyatlarında indirim— EPGİS (@trepgis) 7 Haziran 2019
08/06/2019 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 17,
Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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