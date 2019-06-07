Benzin ve motorinde gece yarısından itibaren indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidileceği açıklandı. Buna göre, benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 21 kuruş indirim geliyor. İndirimler pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruya göre, indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Akaryakıt Fiyatlarında indirim



08/06/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



Benzinde 17,

Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) 7 Haziran 2019

​Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.