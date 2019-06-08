‘St. Petersburg’daki forumda 3.1 trilyon ruble tutarında 650 anlaşma imzalandı’

Rusya Devlet Başkanı danışmanı ve organizasyon komitesi başkan yardımcısı Anton Kobyakov, bu yılki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde toplam 3.1 trilyon ruble (yaklaşık 47.7 milyar dolar) tutarında 650 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı danışmanı ve organizasyon komitesi başkan yardımcısı Anton Kobyakov, bu yıl düzenlenen SPIEF çerçevesinde toplam 3.1 trilyon ruble (yaklaşık 47.7 milyar dolar) tutarında 650 anlaşmaya imza atıldığını kaydetti.

Kobyakov, “Forumda imzalanmış anlaşma hacmi bakımından rekor kırdık. Ticari sır teşkil etmeyen imzalanmış anlaşma sayısı bugün itibarıyla 650 olup, toplam tutarıysa 3 trilyon 100 milyar ruble” diye konuştu.

’SPIEF-2019’A 145 ÜLKEDEN 19 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI’

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na bu yıl, 6 ülke lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreeri dahil olmak üzere dünyanın 145 ülkesinden 19 binden fazla kişinin katıldığını vurgulayan Kobyakov, “Katılımcı sayısı ve içeriği bakımından mutlak bir rekor kırdık. Forum, dünyanın 145 ülkesinden 19 binden fazla kişiyi bir araya getirdi” ifadelerini kullandı.

Bugün sona erecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, son 13 yıldır iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren, gelişen pazarlar ve tüm dünyayı ilgilendiren ekonomik konuların görüşüldüğü uluslararası bir platform özelliği taşıyor.

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı etkinliğin medya ortaklığını üstlendi.