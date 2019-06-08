Rusya ve Çin önümüzdeki 5 yılda ticaret hacmini iki katına çıkaracak

Rusya ve Çin’in arasındaki ‘ekonomik ilişkilerin kalite bakımından zaten farklı bir seviyede olduğunu’ söyleyen Oreşkin, geçen yılsonu itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 108 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.
“Bu konuda eriştiklerimizle kalmayacağız. İlerideki yıllarda hangi yönlerde ilerleyeceğimizi ifade eden en önemli belgelerden biri, 2024’e doğru 200 milyar dolarlık hedefe ulaşmaya yönelik programdır. Ticaret hacmi iki katına çıkacak” diyen Oreşkin, Rusya ve Çin’in ‘enerji sektöründen yeni teknolojiler alanına kadar her sektör’ ile ilgili karşılıklı etkileşimin çalışılacağını vurguladı.
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