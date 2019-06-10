Dolar bayram sonrasına hareketli başladı

Bayram öncesi 5.70'lere kadar inen dolar 5.85 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisi başta olmak üzere küresel gelişmeler nedeniyle gerileyen dolar, Türkiye’de ise yeniden yükseliş trendine girdi.

Dolar 5.85, euro 6.61, sterlin 7.44 liradan işlem görüyor.