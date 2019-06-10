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11:28 10 Haziran 2019
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    Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya'daki sahillerde yoğunluk devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, denize girdi, kumsalda güneşlendi. Bazı tatilciler de tekneyle tura çıkarak, kentin temizliği ve doğal güzelliğiyle büyüleyen koylarını gezdi.

    Tatilsepeti.com Müdürü Küçükyılmaz: Tatile çıkacak yerli turist sayısında yüzde 15 düşüş bekleniyor

    © AA / Orhan Çiçek
    Ekonomi
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    Otellerde geceleme fiyatlarının yüzde 60 zamlanmasıyla, bu yıl tatile çıkacak yerli turist sayısında yüzde 15 düşüş bekleniyor.

    Enflasyon ve kurdaki artış tatile çıkanların azalmasına sebep olurken, vatandaşlar da bütçelerini zorlamayacak ekonomik turlara rağbet etmeye başladı.

    Antalya'da denize giren ve 3 saat sudan çıkmayan Rus turist
    © AA / Süleyman Elçin
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    Yurtiçi otel fiyatlarındaki artışın, tüketicinin beklentisinin üzerinde, yüzde 30-60 aralığında gerçekleştiğini söyleyen Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, "Bu zamlar talebi daralttı. Sektör genelinde bu yıl geçen yıla göre tatil yapanların sayılarında yüzde 10-15 arasında azalma bekleniyor" dedi.

    Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre Küçükyılmaz, "Pazardaki talep daralması tüm sektörde satışların adet olarak düşmesine neden oldu. Artan sepet fiyatları sebebiyle cirolar düşmedi ancak müşteri sayılarımız bir miktar geriledi" diye konuştu.

    "Kültür turlarında bu yıl normalin çok üzerinde yüzde 80-90 oranlarında bir talep artışı görüyoruz" diyen Küçükyılmaz, bu eğilimin yalnızca yurtiçi tatil otelleri fiyatlarındaki artıştan değil, sosyal medya etkileşimi ile kültür turu yerlerinin tanıtım aktivitelerinin etkisiyle de yaşandığını söyledi.

    Küçükyılmaz, "Tabii bizim açımızdan çok memnun edici bir durum. 409 TL’den başlayan fiyatlarla Ege-Akdeniz turları, 899 TL’den başlayan fiyatlarla GAP turları, 339 TL’den başlayan fiyatlarla Kapadokya turları, 359 TL’den başlayan fiyatlarla Karadeniz turları, 1799 TL’den başlayan fiyatlarla Mavi Yolculuk turları en çok talep gören kültür turlarımız” ifadesini kullandı.

    'EN PAHALI BİLET CUMA GÜNÜ'

    Son beş yılda seyahat sektöründe e-ticaret pazarı yıllık yüzde 36 büyüme gösterdi. Bu rakamın çoğunluk kısmı uçak biletinden geldi. Ulaşım, konaklama ve araç kiralama gibi ihtiyaçlara yönelik seyahat planlama sitesi olan ve 2010’dan bu yana faaliyet gösteren Biletall.com’un Üst Yöneticisi (CEO) Yaşar Çelik, daha ekonomik uçak bileti için tüketicilere önerilerde bulundu.

    Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi
    İHA/Ahmet Akbuğa
    Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatı için öngörülen tutar
    Çelik, "Sabah yerine akşam uçuşu için rezervasyon yapıp, en iyi uçak bileti fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Yurtiçinde uçacaksanız cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının! En pahalı yurtiçi uçak bileti cuma günleri satılıyor. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en uygun gün. Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunar. Yurtdışına seyahat etmeyi planlıyorsanız da en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz. Elimizdeki verilere göre en pahalı yurtdışı uçak bileti perşembe günü satılırken, en ucuz yurtdışı uçak bileti pazar günü satıldı" dedi.

    "Yolcular bilmeli ki hiçbir firma yoğun sezonda olağandışı indirim yapmaz” diyen Çelik, şöyle devam etti: “Dolandırıcılar ücretlerde aşırı indirim yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Satın alma işlemi sonrasında doğrulama SMS ve maili gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlem iptal ettirilmeli. Otobüs bileti satın alınacak sitenin güvenli olup olmadığının sorgulanması için ticket-tr.com sayfasını hazırladık. Yolcular, bu sayfadan otobüs bileti satan sitenin güvenli olup olmadığını sorgulayabilirler.”

    EN ÇOK TALEP GÖREN YERLER

    Muğla, tatil
    © AA /
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    Yurtiçinde en çok talep gören yerlerin Antalya’da Side, Belek, Kemer ve Alanya; Ege’de ise Bodrum başta olmak üzere Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Didim olduğunu belirten Küçükyılmaz, fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi:

    "Antalya’da beş yıldızlı her şey dahil bir otelde, bir çocuklu 3 kişilik bir aile yedi günlük tatil için, haziran ve eylülde toplam 4 bin TL’ye, temmuz ve ağustosta 4 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla rezervasyon yaptırabilir. Ege’de Antalya’ya göre yüzde 10-15 daha uygun fiyatlarla tatil paketleri bulunabilir. Yurtiçi otel tatili yapacak tüketicilerin özellikle 8-30 Haziran dönemi ile 31 Ağustos-15 Eylül dönemi arasında tatillerini planlayabilirlerse en uygun yaz fiyatlarından faydalanabilirler.”

    Etiketler:
    Bilet, Uçak, Yaşar Çelik, E-ticaret, Biletall.com, Zam, Koray Küçükyılmaz, Tatilsepeti.com, Turist, Akdeniz, Türkiye, Otel, Tatil
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