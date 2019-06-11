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12:47 11 Haziran 2019
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    Fatih sondaj gemisi, Türk bayrağı

    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

    © REUTERS / Kaan Soyturk
    Ekonomi
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    Brand Finance'in araştırmasına göre 1.7 milyar dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları ‘Türkiye'nin en değerli markası’ unvanını korudu. Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19.8 milyar dolar olarak hesaplanırken, listeye bu yıl 7 yeni marka dahil oldu.

    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 1.7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye'nin en değerli markası’ oldu.

    Amazon
    © REUTERS / Darren Staples
    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Türk markaları ilk 500'e giremedi
    Brand Finance tarafından ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100’ çalışmasının 12.'sini tamamlandı.

    Edinilen bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

    Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla4., Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla 5. sıraya yerleşti.

    Marka değeri 1 milyar 135 milyon dolar olarak belirlenen İş Bankası listenin altıncı sırasına yükselirken, onu 934 milyon dolarla Akbank, 837 milyon dolarla Arçelik, 647 milyon dolarla Yapı Kredi, 458 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

    EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 19.8 MİLYAR DOLAR

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci: Türk markalarına, 100 bin dolara kadar reklam desteği verilecek
    Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

    Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98'inci sıradan listeye girdi.

    İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 19 ile Koçtaş'ta gerçekleşti. Şirket bu artışla 49. sıradan 39. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 73 ile İntema İnşaat Malzemeleri'nde oldu. Şirket 64. sıradan 88. sıraya geriledi.

    FUTBOL KULÜPLERİ ARASINDA BİRİNCİ SIRADA BEŞİKTAŞ VAR

    Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı.

    © Twitter
    Türk markası icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor
    Türkiye'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatasaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.

    ‘TÜRK ŞİRKETLERİ DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEMELİ’

    Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2018 verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre hasılatların hem miktar hem de kur farkı nedeniyle azalmasının marka değerlerini olumsuz etkilediğini belirterek, başta bankacılık, telekomünikasyon, gıda-perakende olmak üzere Türk şirketlerinin küresel oyuncular haline gelmesi ve hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştirmeleri halinde kur riskinden daha az etkileneceklerini ve marka değerlerini koruyacaklarını ifade etti.

    İlgüner, bunun için tüm şirketlerin ‘dünya markası’ hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerektiğini belirterek, bu çabanın hem kendileri hem de ülke açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    Muhterem İlgüner, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Ford Otosan, Yapı Kredi, Arçelik, İş Bankası, Turkcell, Türk Telekom, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Brand Finance
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