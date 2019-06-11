Dolar yükseldi, borsa düştü

Dolar/TL, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5.84 seviyesine kadar yükseldi. Borsa yüzde 1'in üzerinde kayıpla 93 binin altına indi.

Bir yandan Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına odaklanan yurtiçi piyasa, diğer yandan Rusya'dan alınan S-400 sürecine yönelik gelişmeleri takip ediyor.

Küresel piyasada doların yönünün de etkili olduğu dolar/TL'de bugün 5.75 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.

Ancak devam eden belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı piyasada dolar/TL, yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 5.84 seviyesine kadar yükseldi.

Dünya gazetesinin haberine göre, saat 16:58 itibariyle dolar/TL 5.8290 seviyesinde yer aldı. Gün içerinde 93 binin üzerinde kalmaya çalışan borsada ise yüzde 1'in üzerinde kayıpla 92.600 seviyeleri test edildi. Borsa bugün en yüksek 94.589 seviyesini görmüştü.

Rusya, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'ye S-400 sevkiyatının Temmuz ayında yapılacağını duyurdu.