15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezaları iptal edildi

Meclis'te kabul edilen Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin (silinecek) edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu.

Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, hurda indirimi ve köprü cezalarında düzenlemelere gidildi.

Yasayla, 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapanlara tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek.

Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.

Yasa kapsamında ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10.000 liradan 15.000 liraya çıkarıldı.