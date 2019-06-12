15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezaları iptal edildi

Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, hurda indirimi ve köprü cezalarında düzenlemelere gidildi.
Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.
Yasa kapsamında ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10.000 liradan 15.000 liraya çıkarıldı.
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