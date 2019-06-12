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14:55 12 Haziran 2019
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    Merkez Bankası

    'Sıkı politika duruşunun korunmasına' karar veren Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ekonomi
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    Merkez Bankası, politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde "Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı toplantısında faizleri değiştirmeme kararı aldı.

    Durmuş Yılmaz
    © Fotoğraf : Facebook
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok
    TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. 

    Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. 

    Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

    • Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
    • Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

    Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

    DOLAR 5.78 SEVİYESİNE GERİLEDİ

    Gün içerisinde 5.80'in üzerinde alıcı bulan dolar/TL TCMB'nin faiz kararı sonrası 5.78 seviyelerine doğru geriledi.

    Etiketler:
    Murat Çetinkaya, Enflasyon, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Faiz, Türkiye, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası
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