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17:56 12 Haziran 2019
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    Ukrayna-Türkiye-Bayrak

    Ukrayna havacılık endüstrisinin ürünleri Türkiye’ye geliyor

    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
    Ekonomi
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    Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi, Kiev ve Ankara’nın, Ukrayna havacılık endüstrisinin ürünlerinin Türk pazarına erişimini kolaylaştıran bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

    Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, Kiev ve Ankara’nın Ukrayna havacılık endüstrisinin ürünlerinin Türk pazarına erişimini kolaylaştıran mutabakat zaptına imza attıkları belirtildi.

    Vladimir Groysman
    © Sputnik / Stringer
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    Belgenin Türk havacılık sektörünün üreticilerine de bir takım imtiyazlar sunacağı belirtilen açıklamada, “Anlaşma, Türkiye’nin havacılık ürünlerinin kullanımında Ukraynalı operatöre zaman kazandırıyor ve mali yükünü azaltıyor” dendi.

    İstanbul’da düzenlenen imza törenine Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi Başkanı Aleksandr Bilçuk ve Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici’nin katıldığı belirtilen açıklamada, mutabakatın ayrıca ileride Ukrayna ve Türkiye arasında uçuş güvenliği anlaşmasının imzalanmasının yolunu açtığı kaydedildi.

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan açıklamadaysa ‘Türkiye ile Ukrayna arasında birbirlerinin ürettiği hava aracı ve parçalarının sertifikasyonlarının karşılıklı tanınmasına olanak sağlayan Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı’ ifade edildi.

    “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi (SAAU) arasında her ülkenin tasarlayıp ürettiği hava aracı ve parçalarının sertifikasyonlarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı” denen açıklamada, şöyle devam edildi:

    “Daha önce Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarımız tarafından gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda imzalanan anlaşma ile, her iki ülkede tasarımı yapılarak üretilen hava aracı ve parçaların sertifikasyonlarının karşılıklı olarak tanınması kararı alındı.

    Anlaşma ile, karşılıklı tanımanın yanı sıra her iki ülkede üretilen hava aracı ve parçalarının karşılıklı ticareti konusunda da mutabakata varıldı.”

     

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    Etiketler:
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bahri Kesici, Türkiye, İstanbul, Ankara, Kiev, Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi, Ukrayna
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