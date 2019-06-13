Dolar güne hareketli başladı

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte iki yönlü dalgalandı. TCMB enflasyon üzerinden sıkı duruş vurgusunu sürdürdü fakat metinde bazı değişikliklere gitti.
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TCMB metninde risklerin devam ettiğine dair söylem ve görünümdeki belirgin iyileşme kısmı yeni metinde görülmezken, daha 'güvercin' ifadeler dikkati çekti.
Dün piyasalarda 5.8082 ile kapanış yapan dolar/TL, bu sabah 5.8466 TL seviyesinden işlem görüyor.
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