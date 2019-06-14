SPK'dan açıklama: Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunuldu

SPK'dan yapılan açıklamada, "Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir" şeklindeki açıklamanın ardından bir açıklama da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.