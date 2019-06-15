Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e indirerek, görünümünü 'negatif' olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notunda indirim, ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiği görüşümüzü yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Moody's: Türkiye görünümünün pozitife yükseltilmesi zor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Moody's'in kararına tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır" diyerek şöyle devam etti:

"Kuruluş, yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2.6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı gelişmekte olan ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir. Son beş yıllık ortalamalara bakıldığında Türkiye'nin ithalat üzerinden ölçülen rezerv yeterliliği Türkiye ile benzer olarak tanımlanabilecek gelişmekte olan Avrupa ülkelerine yakın seyretmektedir."

Bakanlık, açıklamasına "Bugün de dalgalı döviz kuru, sermaye akımlarının serbestligi ve girisimciligin teşvik edilmesi ekonomi politikalarımızın merkezinde yer aldıgı gibi bunun aksi Türkiye Cumhuriyeti için ne bugün ne de yarın asla söz konusu olmayacaktır" diye devam etti.