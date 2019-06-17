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11:06 17 Haziran 2019
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    Mart ayına dair işsizlik rakamları belli oldu

    © AA /
    Ekonomi
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    Mart dönemi işsizlik oranı piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti.

    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti.

    banka, kredi, faiz
    © AA /
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    Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4.2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

    İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45.4 OLDU

    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.4 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

    İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    Berat Albayrak
    © DHA / CEMAL YURTTAS
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    İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 71.7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34.4 olarak gerçekleşti.

    KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33.9

    Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artarak yüzde 33.9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 23.1 oldu.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.0, İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.7

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 46.0 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 13.7 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

    Etiketler:
    işsizlik
    Topluluk kurallarıTartışma
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