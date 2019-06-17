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11:06 17 Haziran 2019
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    Emlak, konut, inşaat

    Konut satışında düşüş sürüyor

    © AP Photo / Mark Lennihan
    Ekonomi
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    Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 86 düşüş yaşandı.

    Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    Konutta artış kısa sürdü, satışlar nisanda yüzde 18.1 azaldı
    Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 86 DÜŞÜŞ

    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6.4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut satışı ve yüzde 22.2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.

    DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    Almanya'da özellikle büyük şehirlerde artan konut kiraları protesto edildi
    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
    Almanya'da konut kiralarındaki artış protesto edildi
    Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 191 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92.7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

    33 BİN 765 KONUT İLK DEFA SATILDI

    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.

    İKİNCİ ELDE 48 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    Konut satışları yüzde 18.2 azaldı
    Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18.6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56.8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 905 konut satışı ile Antalya izledi.

    YABANCILARA 3 BİN 925 KONUT SATILDI

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.

    EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAKLILARA

    Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

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    Etiketler:
    Rusya, İran, Türkiye İstatistik Kurumu, Afganistan, Irak, Suudi Arabistan, Antalya, Bayburt, Hakkari, Ardahan, İstanköy, Ankara, Türkiye, ipotek, konut
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